Estão circulando novas imagens de um dos novos celulares da Motorola que chegará ao mercado nos próximos tempos. As imagens em questão foram partilhadas na página de Twitter de Roland Quandt e parecem corresponder a imagens oficiais da própria empresa.

Como pode ver nas imagens acima, o Motorola Edge 30 contará com uma tela que ocupará quase toda a face frontal e três sensores na câmera traseira, posicionada no canto superior esquerdo.

Os rumores apontam para uma tela POLED de 6,55 polegadas com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 144Hz, processador Snapdragon 778+, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, bateria de 4.020mAh com carregamento rápido de 33W e câmera com sensor principal de 50MP e mais dois sensores de 50MP (ultra grande angular) e de 2MP (profundidade).