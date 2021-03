Mais uma vez, o Secretário de Governo Sérgio Murilo, abriu a live nesta quinta-feira, dia 25. Desta vez para esclarecer algumas dúvidas quanto ao decreto publicado na noite desta quarta-feira, dia 24, restringindo ainda mais as medidas para conter a propagação do Coronavírus. Segundo ele, antes da publicação, o documento foi amplamente discutido com diversas pastas, e o objetivo é um só: “Salvar vidas”. Já o boletim epidemiológico trouxe a confirmação de mais 60 novos óbitos em apenas 24 horas. Totalizando 3.975 mortes em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Do total de óbitos registrados, 23 são de campo-grandenses.

Já os casos novos são 1.256, totalizando 206.968 casos confirmados de coronavírus. Média Móvel de 1.167 casos novos por dia. Outros 9.278 casos aguardam encerramento nos municípios. Além do recorde de mortes, o Estado registrou ainda o recorde de internações. São 1.118 pessoas internadas. 649 ocupam leitos clínicos e outros 469, já ocupam leitos de UTI. Outros 12.712 estão infectados, porém em isolamento domiciliar.

Aguardem na fila por leitos, hoje 180 pessoas em todo o Estado. Na macrorregião de Campo Grande 103% dos leitos já estão ocupados, na macrorregião de Dourados 86%, macrorregião de Três Lagoas 98% de ocupação e macrorregião de Corumbá 100% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 já estão ocupados.