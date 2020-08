A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encontraram um jeito de diagnosticar a esquizofrenia e a bipolaridade através de um exame de sangue. A notícia é inovadora. Geralmente, o diagnóstico de distúrbios psiquiátricos é baseado na análise clínica, em um processo que pode levar anos e pode ser bastante subjetivo, já que depende da capacidade do paciente em relatar os sintomas.

Segundo os pesquisadores brasileiros, o método é pioneiro, e diferencia esses dois transtornos através de alterações bioquímicas e moleculares no organismo dos pacientes através de um exame laboratorial de sangue. Segundo Mirian Hayashi, professora no Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina (EPM-Unifesp) e coordenadora do estudo apoiado pela Fapesp, o exame laboratorial identifica padrões no soro sanguíneo e diferencia casos de esquizofrenia e bipolaridade de forma precisa através da análise do padrão de metabólitos presente no sangue (um conjunto de substâncias químicas resultantes de reações do metabolismo).

Durante o processo de diferenciação dos padrões, a equipe de pesquisadores precisou a aprender como distinguir os dois transtornos através de técnicas de bioquímica e analisaram amostras de soro sanguíneo de 182 indivíduos, entre pacientes esquizofrênicos, bipolares e um grupo controle de pessoas sem nenhuma das doenças psiquiátricas. “O nosso objetivo foi encontrar diferentes padrões de metabólitos e associá-los a um dos transtornos. Para isso, colocamos as amostras de soro sanguíneo sob efeito de um campo magnético”, disse Hayashi.

Com a análise da ressonância magnética nuclear de prótons foi possível detectar todas as variações (picos) de prótons em uma amostra e traçar um perfil de ressonância, com diferentes composições dentro de um fluido. A análise possibilitou a equipe identificar e diferenciar esses padrões nas amostras dos pacientes analisados. O estudo não só diferenciou uma condição da outra como também revelou novas informações sobre os transtornos, que poderão ser estudadas futuramente.

A descoberta da relação do metabolismo com doenças psiquiátricas podem ajudar no desenvolvimento de tratamentos mais eficientes para pacientes que passam por delírios e alucinações. Nesse caminho, o grupo de cientistas já iniciou um novo projeto, em colaboração com pesquisadores japoneses, e que pode contar com financiamento do próprio governo japonês.

Com o uso de técnicas de bioinformática e Inteligência Artificial (IA), a pesquisa entre o Brasil e o Japão deve investigar como acontecem essas enfermidades. “Embora os motivos de fundos genéticos que levam o indivíduo a ser esquizofrênico ou bipolar sejam reconhecidos, trata-se de genes comuns a vários transtornos mentais. Ao identificar essas vias metabólicas exclusivas para cada doença, será possível, no futuro, melhorar o tratamento”, completa a professora Hayashi.