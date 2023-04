Novo filme do Peter Pan apresenta o primeiro ator com Síndrome de Down da Disney

Noah Matofsky, de 15 anos, começou sua carreira como ator já fazendo história. Noah foi aprovado em sua audição e conseguiu o papel principal no novo filme da Disney sobre o legendário Peter Pan, e se tornou “o primeiro ator com Síndrome de Down a conseguir um papel importante num filme da Disney”.

Noah será “Slightly”, o líder dos Meninos Perdidos, no próximo filme da icônica marca de enternenimento infantil e tem ganhado todo o carinho e atenção da mídia em todo o mundo, onde tem dado entrevistas compartilhando sua emoção e prazer em interpretar o papel, apesar do desafio de decorar muitas falas em um curto espaço de tempo.

Segundo a mãe de Noah, Kathryn, foi uma grande surpresa quando ele foi escolhido entre milhares de candidatos. A escolha de Noah não foi só histórica, mas é uma representividade que abre um leque de oportunidades profissional para seus colegas. Para se ter ideia, Noah foi aplaudido pelos colegas de colégio no seu retorno às aulas, e agora a nova estrela da Disney é considerado “meio que um herói” na sua turminha.

E não para por aí: Noah está cheio de planos. Seu próximo objetivo é estudar teatro na faculdade, e ser um exemplo para outros jovens com Síndrome de Down, transmitindo a mensagem de , e que todos podem alcançar o que ele alcançou, desde que não se intimidem e sonhem grande.

O novo filme, intitulado “Peter Pan e Wendy”, está disponível exclusivamente na plataforma de streaming Disney+ desde o dia 28 de abril, e além de Noah, em um dos papéis principais, terá como companheiro de elenco o ator Jude Law como Capitão Gancho, Alexander Molony como Peter Pan e Ever Anderson como Wendy.