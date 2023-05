Novo Horizonte do Sul celebra aniversário com a participação da Banda de Música do CBMMS

O município de Novo Horizonte do Sul completou 31 anos de sua existência no dia 30 de abril de 2023. Para celebrar a data, foram realizados diversos eventos.

Um deles foi um show com a Banda de Música do Corpo do Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), realizado no dia 29.

A pedido da Prefeitura, a participação da Banda de Música do CBMMS foi inserida como show de encerramento das festividades alusivas ao aniversário do município, tendo por objetivo abrilhantar o evento e fortalecer vínculos junto à comunidade local.