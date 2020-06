CAMPO GRANDE/MS- Com toda estrutura montada no campus da UFMS, novo laboratório de diagnósticos irá realizar testes de doenças infecciosas, entre elas o coronavírus. E o recurso no valor de R$ 852,5 mil, repassado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, é parte da parceria com Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura) e UFMS. A intenção, de fato, é ampliar os testes de coronavírus no Estado. Este recurso será usado para compra de equipamentos e materiais de consumo.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, declarou que a intenção é que o Estado crie uma “rede de laboratórios”, que possam fazer os diagnósticos locais, sem precisar de auxílio de fora.

A UFMS informa ainda que já está colaborando com os exames de coronavírus, por meio da testagem dos pacientes em Campo Grande, que estão passando pelo sistema “drive trhu”.