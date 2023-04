Novo líder do PT na Alems, Zeca vai priorizar debate para contemplar minorias no orçamento do Estado

Zeca do PT foi anunciado nesta semana como o novo líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O parlamentar assumiu o posto deixado pelo companheiro Amarildo Cruz, que faleceu no mês de março, e destacou que sua atenção será voltada para unir a bancada do PT no debate para garantir recursos a minorias na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) a ser executada no ano de 2024.

Apesar de assumir a liderança em virtude da partida do colega deputado Amarildo Cruz, Zeca ressalta a importância de assumir essa função na Casa de Leis. “Mesmo essa situação acontecendo em um contexto triste devido ao falecimento do companheiro Amarildo Cruz, que era nosso líder, é uma honra assumir a liderança do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul”.

Zeca atuará ao lado da deputada Gleice Jane, que assumiu a cadeira deixada por Amarildo Cruz, e Pedro Kemp. “É uma responsabilidade enorme articular as ações de nossa bancada e vamos focar principalmente nas atividades voltadas às políticas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Nós temos até o meio do ano para receber a LDO, que vai nos guiar no ponto de vista das emendas que vamos priorizar para serem executadas no ano que vem”, pontua o deputado Zeca.

O parlamentar reforça a intenção de levantar debates que incluam minorias no orçamento que será aplicado pelo Governo do Estado a partir do ano que vem. “Na liderança do PT vamos contemplar esse debate no sentido de avaliar quais são as melhores alternativas que pretendemos priorizar, como educação, saúde e agricultura familiar, visando melhorar a vida da população e cuidar dos povos indígenas, quilombolas e integrantes da reforma agrária”, encerra Zeca do PT.