Novo Livro de Herbert Assunção e Ana Piroli revoluciona o Planejamento Governamental Municipal

Campo Grande, MS – Os consultores públicos Herbert Assunção e Ana Piroli lançam o livro “Guia para Elaboração de Plano de Governo Municipal”. Este recurso visa transformar o modelo de elaboração de planos de governo, oferecendo uma abordagem prática e detalhada para candidatos a prefeito e gestores municipais.

Prefácio Inspirador de Helio Peluffo

No prefácio, o ex-prefeito e Secretário de Estado Helio Peluffo destaca a importância do guia para a administração pública municipal, ressaltando a expertise dos autores. Ele descreve o livro como um recurso fundamental para melhorar a gestão municipal no Brasil, combinando teoria e prática com exemplos concretos e estratégias aplicáveis. Peluffo enfatiza a inclusão de metodologias avançadas como a Análise SWOT e a Árvore de Problemas, além de destacar a participação comunitária como um princípio essencial para a elaboração de sólidos planos de governo.

Compromisso com o Futuro

O “Guia para Elaboração de Plano de Governo Municipal” é um compromisso com a melhoria da gestão pública brasileira. Assunção e Piroli fornecem um caminho claro para transformar a administração pública municipal, promovendo a eficácia, a inovação e o progresso comunitário, desde a elaboração de um plano de governo dos candidatos.

Portanto, este livro é essencial para todos que desejam contribuir significativamente para a evolução das nossas cidades.