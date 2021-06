Mato Grosso do Sul recebe, à 0h30 de quinta-feira (10), mais um lote com 51,5 mil doses da vacina contra covid da AstraZeneca. A remessa chegará no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Assim, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) inicia a distribuição dos imunizantes aos 79 municípios a partir das 7h30 de quinta-feira. A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite e publicado no Diário Oficial do Estado.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as doses recebidas são importantes para continuar o esquema vacinal da população. “Mato Grosso do Sul tem sido exemplo para o país tanto distribuição quanto na aplicação da vacina contra a COVID-19”.

Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 1.318.668 pessoas, sendo 939.149 com a primeira dose e 379.419 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 33,43% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 13.51% foram imunizados com a segunda dose.