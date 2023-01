A Goodyear apresentou u novo modelo de pneu que alia durabilidade e sustentabilidade e promete revolucionar o mercado de pneus. A novidade foi anunciada durante a CES 2023 ( Consumer Electronics Show/ Feira de Eletrônicos de Consumo) a maior feira de tecnologia de consumo do mundo, realizada uma vez por ano em Las Vegas, nos EUA.

Eles anunciaram um pneu fabricado a base de casca de arroz, composto por 90% de materiais sustentáveis, e que promete ter a capacidade de rodar até 500 mil km em sua vida útil. A nova fórmula contém 17 ingredientes em 12 componentes diferentes do pneu, incluindo carbono negro, óleo de girassol, resina de pinheiro, borracha natural (usada em substituição à sintética, que é derivada do petróleo), poliéster reciclado a partir de garrafas e sílica de cinzas das cascas de arroz.

Batizado de Eagle Go, o modelo já tinha sido revelado no comecinho de outubro de 2022, nas rodas do futurístico Citroën Oli, com quem a empresa desenvolveu o pneu sob encomenda. Porém, somente agora, em janeiro, a empresa divulgou um comunicado oficial comemorando que o pneu 90% sustentável está pronto para uso, após ter sido aprovado “em todos os testes regulamentares aplicáveis, bem como nos testes internos da Goodyear”.

Segundo Chris Helsel, vice-presidente sênior de operações globais e diretor de tecnologia da Goodyear, a chegada de um novo modelo de pneu ecologicamente correto às lojas está previsto ainda para o ano de 2023, mas com o uso de 70% de material sustentável. A meta da empresa é desenvolver um pneu fabricado com 100% de materiais sustentáveis até 2030.