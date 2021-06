O vereador Beto Avelar (PSD) afirmou nesta quarta-feira (09) que o pacote de projetos da Prefeitura que altera o Prodes – Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande – vai promover a retomada do crescimento econômico da Capital e servirá de referência para superação da crise provocada pela pandemia de COVID-19.

“São 59 projetos que autorizam o investimento de R$ 391 milhões em Campo Grande e vão criar 2 mil postos de trabalho. Essas medidas atendem aos pedidos da população e de empresários que precisam de uma estabilidade econômica para poder desenvolver os seus negócios. O novo Prodes é um marco histórico no desenvolvimento da Capital”, destaca Beto Avelar que é líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal.

O vereador explica que os investimentos vão trazer progresso financeiro para diversas áreas e potencializar a geração de postos de trabalhos. “É uma proposta arrojada que vai desburocratizar a concessão dos incentivos, sempre com transparência e responsabilidade, pensando em cada cidadão de Campo Grande e no crescimento econômico e geração de empregos, pontos prioritários na atual situação”, avalia o vereador Beto Avelar.

O prefeito Marquinhos Trad afirmou que o Prodes vai gerar uma série de oportunidades para a população. “Campo Grande é líder na criação e multiplicação de empregos, mesmo na pandemia. Enviamos pedidos de empresas dos mais diferentes setores que solicitam algum tipo de isenção em razão dessa pandemia. Assim, vamos gerar empregos e oportunidades para seres humanos”, considerou o prefeito Marquinhos Trad.

O novo Prodes, apresentado na Câmara Municipal pelo prefeito Marquinhos Trad, estabelece contribuição de 5% do total dos incentivos ao Fundo Municipal de Promoção da Tecnologia Aplicada às Cadeias Produtivas de Campo Grande (FMPTec), como condição para o ingresso no Programa. Esses recursos que serão aplicados nas Incubadoras de Empresas e dos Polos Empresariais. Há também incentivos adicionais para empresários com projetos voltados para o desenvolvimento ambiental e social.