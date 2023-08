Novo projeto: servidores do TJMS poderão receber parcela do 13º a partir de fevereiro

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que permitirá o adiantamento de parcelas do 13º salário de magistrados e demais servidores.

A lei atual permite o parcelamento em duas vezes, mas com previsão de pagamento da primeira parcela a partir do mês de julho. Com o novo projeto, os servidores já poderão receber a partir de fevereiro.

O projeto possibilita que a primeira parcela seja paga entre fevereiro e novembro e a segunda parcela no mês de dezembro. O TJMS não será obrigado a pagar o décimo terceiro no mesmo mês para todos os servidores.

Cada servidor também poderá financiar a gratificação natalina em instituição bancária, mediante ressarcimento das parcelas em consignação mensal a favor da instituição e ao servidor os custos do financiamento incidentes sobre o valor da vantagem devida.

“Assim, com a alteração das normas acima mencionadas, será possível um escalonamento planejado dos dispêndios relativos às gratificações natalinas, desconcentrando-se, desta forma, parte dos vultosos custos realizados sazonalmente via folha de pagamento”, justifica o TJMS.

