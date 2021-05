Cientistas americanos descobriram uma droga psicodélica que pode agir contra a depressão em 3 minutos deixando o paciente estável por até uma semana com uma única dose. A molécula, chamada AAZ-A-154, age nos mesmos receptores de serotonina no cérebro como drogas antipsicóticas (como clozapina) e psicodélicas (como LSD e cogumelos mágicos) e não possui efeitos colaterais.

A nova droga já tem sido vista como a grande promessa contra a depressão. Segundo pesquisadores, a ação do novo medicamento é tão rápida quanto a cetamina, que recentemente se mostrou uma substância promissora para condições como depressão, abuso de substâncias e transtorno de estresse pós-traumático, e não causa distorções visuais como a psilocibina, ou seja, é mais eficiente e não possui os efeitos indesejáveis que as drogas mais modernas indicadas para tratar esse tipo de transtorno.

A AAZ-A-154 foi encontrada depois que os cientistas codificaram geneticamente uma proteína fluorescente verde em um tipo específico de receptor de serotonina responsável por desencadear alucinações, permitindo que eles as observassem sendo ativadas em tecido vivo. Trinta e quatro compostos com estruturas extremamente semelhantes, mas potencialmente alucinógenas foram isolados, entre eles a molécula específica, AAZ-A-154, que mostrou uma alta seletividade para o receptor com poucos efeitos colaterais.

Ao ser administrado em camundongos, a droga produziu efeitos semelhantes a antidepressivos em apenas 30 minutos e não causou quaisquer espasmos na cabeça, um indicador em camundongos que sugere causar alucinações em humanos. Mesmo em doses relativamente altas, os resultados não foram alterados e os benefícios cognitivos duraram mais de uma semana. De acordo com os pesquisadores, esta é segunda droga não alucinógena descoberta até agora que mostra benefícios clínicos semelhantes aos psicodélicos.

“Encontrar uma alternativa segura sem o risco de alucinações seria extremamente útil clinicamente. Ainda não sabemos se esses efeitos alucinógenos são realmente necessários para remodelar o cérebro”, disse diz Lin Tian, um dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos EUA.

O outro composto, o Tabernanthalog (TBG), foi criado no ano passado por alguns dos mesmos pesquisadores, e embora tenha aumentado a ramificação dos neurônios dos camundongos de maneiras semelhantes à cetamina, LSD, MDMA e DMT, o AAZ-A-154 é mais eficaz e pode ter efeitos antidepressivos mais fortes e sustentados em animais vivos. O problema é que até agora esses compostos só foram testados em camundongos, então ainda não sabemos como eles diferem funcionalmente em relação a outras substâncias psicodélicas aprovadas e já utilizadas em humanos.

Mais pesquisas e novos testes devem ser realizados para entender os mecanismos da droga, tanto no nível molecular quanto celular, antes que a substância seja aprovada para teste em humanos. Caso as pesquisas confirmem a eficácia e segurança da droga, ela promete ser um marco na luta contra a doença. O estudo foi publicado em na revista científica Cell.