O secretário de Estado de Saúde Maurício Simões realizou a 1ª reunião com diretores e coordenadores para alinhar as diretrizes de trabalho com propósito de ampliar e melhorar os serviços oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Mato Grosso do Sul. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (9) na Sala de Situação, em Campo Grande.

Durante a reunião, Simões destacou aos representantes da direção e integrantes do Hemosul, Central de Transplantes, Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública) e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul que a sua gestão será focada na inovação, aliada ao planejamento de ações assertivas junto às equipes que compõem a SES/MS atrelado ao apoio que a pasta oferece aos municípios.

“Propus um desafio a minha equipe de revisar todos os processos internos a fim de desburocratizar as ações de trabalho que no meu entendimento podem se tornar mais céleres. Nenhuma instituição evolui se as pessoas não estiverem com os objetivos alinhados. Privilegiamos os nossos técnicos que trabalham a mais tempo na secretaria e que possuem experiência e formação”, destaca o novo secretário.

Para o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas, a expectativa é de implantar um estado digital. “Não é apenas oferecer bons serviços mas hoje, na atual conjuntura moderna, é preciso que o cidadão consiga obter serviços digitais e que ele possa consultar estes serviços por meio de plataformas digitais. Então nós, do setor de tecnologia da SES/MS, vamos trabalhar intensamente para o desenvolvimento destas plataformas para que possamos conectá-las com o cidadão. A população pode esperar que vamos oferecer um serviço voltado para o Hemosul, Lacen, para pessoas que realizam Tratamento Fora de Domicílio (TFD), além de outros serviços públicos oferecidos pelo Estado”.

A convite do governador Eduardo Riedel, Maurício Simões terá a missão de realizar a conclusão da Regionalização dos Serviços de Saúde, o Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), além de oferecer garantia de eficiência para a Rede Hospitalar Estadual e a ampliação do uso da Telemedicina, Medicina Bioeletrônica e nteligência Artificial para Fortalecimento da Interface entre Saúde e Ciência.

Sobre o secretário

O médico Maurício Simões Corrêa é especialista em cabeça e pescoço. Ele também construiu uma longa carreira no setor administrativo como diretor-presidente da Unimed Campo Grande.

Natural do Rio de Janeiro (09/04/1965), Simões tem 57 anos, formou-se pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques Escola de Medicina do Rio de Janeiro em 1987, realizou Residência de Cirurgia Geral no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro (1988 a 1990) e Residência Médica no Instituto Nacional do Câncer (INCA/RJ), no período de 1990 a 1993.

Casado e com filhos, mudou-se para o Estado em 1993 e sua experiência como gestor hospitalar em Mato Grosso do Sul começou no Hospital São Julião (1998 a 2001), onde exerceu a função de diretor-clínico.

Logo depois como diretor-presidente da Unicred (2002 a 2005) e tendo três passagens pela Unimed Campo Grande sendo duas vezes como diretor-presente (2007- 2010 e 2019-2022), bem como, diretor-financeiro (2013 a 2016).

Simões também foi docente na Universidade Uniderp, onde ministrou aulas no curso de medicina (1999 a 2016). Dentro do Conselho Federal de Medicina (CFM) é Membro da Comissão de Saúde Suplementar e Membro da Câmara Técnica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Como marco de sua carreira profissional, o médico é presidente-fundador da Fundação Miguel Couto e registra passagem pela Fundação Unimed como membro do Conselho Curador; Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS), como membro do Conselho de Administração, além de ser membro da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul.

Por duas vezes, foi vice-presidente da Região Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP). Atualmente é diretor-presidente da Federação das Unimeds MS (Gestão 2022 – 2024).

Texto e fotos: Rodson Lima, SES