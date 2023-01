Nesta quinta-feira (19/01), dirigentes da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB e de demais entidades participaram da 1ª reunião com o novo Secretário de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Na oportunidade do encontro as categorias sugeriram a continuidade do diálogo com o governo federal para traçar planos para a valorização profissional e a modernização da segurança pública no país. A reunião reforça a postura do novo governo de facilitar a participação das representações sindicais nos espaços de decisão, de modo a tirar soluções conjuntas para o enfrentamento de desafios que precisam ser superados.

“Em 19 dias de governo Lula, conseguimos incluir as principais lideranças sindicais do setor de segurança pública em uma reunião que, esperamos, inaugure um espaço permanente de diálogo que possa contribuir para o surgimento políticas públicas que colaborem para a melhoria destes serviços ao cidadão contribuinte. São os servidores públicos que, no dia a dia, estão na ponta de lança do atendimento ao cidadão e conhecem de perto suas carências e necessidades. Não se constrói nada de efetivo sem a participação daqueles que, por dever de ofício, atuam no atendimento ao público”, avalia o presidente da CSPB, João Domingos Gomes dos Santos.Saiba mais: CSPB celebra retomada de diálogo com o governo federal e reforça suas bandeiras em defesa do serviço público

“Foram 6 longos anos sem diálogo. O governo anterior só esboçou uma tímida abertura para as categorias de Segurança Pública nas vésperas das eleições do ano passado, em um claro movimento de viés eleitoral diante da circunstância de figurar atrás de Lula nas principais pesquisas que apontavam a iminente vitória do candidato petista. O novo governo federal, sinalizar a abertura espaços de negociação, cumpre um relevante compromisso com as categorias. Esperamos dar boas contribuições para aprimorar o serviço público brasileiro, a partir da valorização dos profissionais e de investimentos em inteligência e tecnologia que potencializem a qualidade dos serviços prestados. Estamos confiantes de que, se dermos continuidade ao que está se iniciando, iremos colher excelentes resultados desse esforço coletivo”, reforça o Diretor de Relações Institucionais da CSPB, João Paulo Ribeiro “JP”.

Para o Diretor de Políticas das Polícias Constitucionais da CSPB, Fernando Ferreira Anunciação, a participação de lideranças sindicais que há anos não conseguiram abertura para apontar as principais dificuldades e desafios que precisam ser enfrentados, é imprescindível para que a pasta possa apresentar, ao longo de sua gestão, resultados positivos à sociedade. “Ver quadros de grande competência e qualidade profissional tendo espaço para colaborar muito nos anima. A democracia se fortalece quando a exercemos no dia a dia, contribuindo com críticas construtivas e sugestões nos espaços internos de decisão. As eleições renovam quadros, a abertura permanente de diálogo renova ideias. Acreditamos que esse trabalho conjunto renderá bons frutos e desejamos que ele seja preservado ao longo de todo o governo”, conclui o líder sindical.

Clique AQUI e veja a lista completa de dirigentes convidados para a reunião. PS: Algumas lideranças não puderam participar, entre elas o presidente da CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, que estava em tratamento médico na ocasião do encontro.

Cúpula da Segurança Pública renovada

Nomeado pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino, o ex-deputado federal Tadeu Alencar (PSB-MA) disputou a reeleição para a Câmara Federal, mas não teve êxito. O parlamentar é formado em direito e possui especialização em Administração Judicial. Em sua trajetória o deputado já ocupou os cargos de chefe da Casa Civil e Procurador-Geral do Estado no governo de Eduardo Campos.