Novo treinador do Galo chega em meio a grandes desafios

Gol de bicicleta de fora da área de Guilherme Madruga chamou a atenção dos telespectadores, que compartilharam a #MadrugaPuskas

Em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o sul-mato-grossense Guilherme Madruga marcou um golaço de bicicleta de fora da área que garantiu a vitória do Botafogo-SP sobre o Novorizontino, líder da Série B. A partida, realizada na noite da última terça-feira (27), acabou em 1 a 0.

O gol encantou os telespectadores, que compartilharam o vídeo nas redes sociais utilizando a #MadrugaPuskas, uma referência ao Prêmio Puskás, entregue pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) ao gol mais bonito da temporada em todo o mundo.

Em entrevista ao Correio do Estado, Madruga afirmou que a repercussão do gol foi uma surpresa, e concordou que merece ganhar o prêmio.

“Após o jogo que eu fui saber da hashtag #MadrugaPuskas, então foi uma boa surpresa. Eu acho que merece o prêmio Puskás, confesso que achei um lindo gol e, para melhorar, teve uma enorme dificuldade, a marcação em cima e a distância do gol”, comentou.

O gol, que foi o primeiro do jogador com a camisa do clube paulista, havia sido um presságio de seu irmão, que sonhou que Madruga marcaria na partida.

“Esse primeiro gol precisava sair e foi até melhor que o esperado. Meu irmão tinha sonhado com o gol na noite anterior e me mandou mensagem, mas nem no sonho acho que foi tão bonito assim”, brincou. “A sensação é inexplicável, durante o jogo a felicidade é pelo gol e por ajudar o time com a vitória”, concluiu.

Confira:

Nas redes sociais, o vídeo foi compartilhado por personalidades influentes do meio esportivo. O humorista e comentarista esportivo, Pedro Certezas, compartilhou o vídeo e brincou “Se não for pro Puskás é CPI aberta na senhora FIFA”. Em resposta, o streamer Casimiro afirmou: “Se é o Ibra (Zlatan Ibrahimović) o Twitter vem abaixo”.

Reprodução: Twitter

Madruga acompanhou a repercurssão do gol, e reforçou o carinho pela torcida e pelo clube que defende.

“A repercussão foi enorme, recebi mensagens de muitas pessoas e páginas. Acompanhei pela mídia os comentários, e fico muito feliz. O carinho é gratificante, ganhei muitos seguidores, e o foco continua sendo o mesmo: ajudar o Botafogo e dar mais alegrias ao torcedor botafoguense”, concluiu.

De MS para o mundo

Nascido em Campo Grande e criado em São Gabriel do Oeste, município localizado a aproximadamente 137 km da Capital, Guilherme Miranda Madruga Gomes foi incentivado a jogar furebol desde a infância. Com apoio de seu pai, Genildo, ex-jogador de futebol amador na década de 1990, ganhou uma grande oportunidade ainda garoto, com 13 anos, de mostrar o seu futebol em um jogo das lendas de Corinthians e Internacional, que aconteceu em São Gabriel do Oeste.

A partida amistosa contava com a presença de Marcelinho Carioca, Biro-Biro, Índio, entre outros nomes do futebol brasileiro. Guilherme conta que Marcelinho observou o seu potencial e ajudou na sua ida ao interior paulista.

“O jogo das lendas foi importante, consegui fazer um bom jogo, mesmo sendo o mais novo na ocasião, e isso chamou atenção dos ex-jogadores profissionais que estavam presentes. Após o jogo, conseguimos conversar com eles e, na época, pegamos o contato do Marcelinho Carioca”, declarou Guilherme.

O jovem agarrou a oportunidade e foi para São Paulo em busca do sonho de ser jogador de futebol profissional. Antes de trilhar este caminho, Guilherme Madruga teve uma breve experiência em disputar o Campeonato Estadual pela equipe da cidade onde foi criado.

“Não joguei em nenhum clube de renome no Estado: no período que morei em Campo Grande, treinei na escolinha de futebol Alto Rendimento apenas. Em MS, eu joguei o Estadual pelo time de São Gabriel do Oeste, em 2011, na época sub-13, categoria acima da minha idade”, contou.

O jogador de MS rodou por alguns clubes paulistas e até chegou a jogar o campeonato mineiro sub-15 no time Usipa (Ipatinga-MG).

Mas foi em São Paulo que o atleta seguiu vivendo o seu sonho e o de sua família, quando foi transferido para o Desportivo Brasil (SP), equipe que tem parceria com o Shandong Luneng, da China.

No Desportivo Brasil, Guilherme disputou várias competições das categorias de base de 2017 a 2020, entre elas: Campeonato Paulista sub-17, Campeonato Paulista sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior, tornando-se uma grande promessa da base do clube.

Guilherme também atuou no time profissional do Desportivo Brasil, jogando na Série A3 do Campeonato Paulista e na Copa Paulista.

Em novembro de 2019, o volante foi cotado para jogar no time chinês Shandong Luneng, onde fez testes por um período e treinou com jogadores como Róger Guedes (atacante do Corinthians) e Moisés (ex-Palmeiras).

“Fiquei um mês na China, foi algo inesquecível, a estrutura do Shandong Luneng é de um nível espetacular. Sobre a questão da alimentação, era bem flexível: por haver muitos estrangeiros, tinha alimentos característicos do mundo todo. No extracampo consegui me adaptar bem, os jogadores e os treinadores brasileiros me acolheram, inclusive, passei meu aniversário por lá e levaram até bolo para mim”, descreveu Guilherme.

Na janela de transferências do fim do ano passado, o volante de 22 anos ingressou no elenco do Botafogo de Ribeirão Preto para jogar o Campeonato Paulista Série A de 2023.

Atualmente, o clube paulista está entre as 40 principais equipe do País, após conseguir o acesso ao Brasileirão Série B 2023.