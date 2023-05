Novos Agentes de Turismo Rural em Bonfinópolis de Minas

“Passamos a observar o município com um novo olhar, entendendo como podemos contribuir para o desenvolvimento do turismo rural em Bonfinópolis de Minas e região”. O sentimento de gratidão é de Aleandra Pacheco, familiar de produtores rurais e Diretora de Turismo de Bonfinópolis de Minas. Ela é uma dos 13 novos Agentes de Turismo Rural formados durante o programa do Sistema Faemg Senar. A iniciativa foi realizada em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Bonfinópolis de Minas.

A instrutora Gal Bernardo destaca que o município tem grande potencial para o turismo. “Fizemos diversas visitas técnicas e desenvolvemos vários roteiros turísticos. Bonfinópolis de Minas tem muitas riquezas, infraestrutura adequada, comércio diversificado, recursos naturais e histórico-culturais muito relevantes, está próximo da capital federal, então a cidade tem tudo, faltava as pessoas terem o olhar voltado para o turismo”, avaliou a instrutora.

O programa é dividido em seis módulos: Serviços e Produtos Turísticos, Segurança e Condução de Turistas, Roteirização, Meios de Hospedagem e Serviços de Alimentação e Comercialização de Produtos e Negócios. “Nós que participamos do programa acreditamos no turismo, mas não sabíamos por onde começar o trabalho. O programa nos mostrou o caminho e estamos determinados a fazer acontecer no município. Muitas pessoas já demonstraram interesse em participar dos roteiros que criamos e estamos cheios de planos para desenvolver”, completa Aleandra Pacheco.

“O Sistema Faemg Senar vem transformando o turismo rural em Minas Gerais e o perfil de quem vive no campo, criando oportunidades e despertando o empreendedorismo entre os produtores e suas famílias”, enfatiza o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Patos de Minas, Sérgio Coelho.