Campo Grande ganha mais empregos e investimentos a partir desta quarta-feira (1º) com a assinatura do prefeito Marquinhos Trad nos 4 Termos de Compromisso aprovados por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes). São 81 novas oportunidades de trabalho e R$ 6,2 milhões de investimentos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) também ganhou novos integrantes com a posse de 26 conselheiros que terão mandato de dois anos.

“Quero agradecer publicamente ao Codecon pelo trabalho desenvolvido em favor de Campo Grande, em favor de toda a comunidade. Nossa Capital está retomando o desenvolvimento da economia graças ao esforço conjunto de todas as áreas do setor produtivo”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Representando as empresas que assinaram os Termos de Compromisso, o empresário Marco Antonio Cucco, da Sigo Procedimentos Homeopáticos Ltda., destacou a atenção que a Prefeitura destina às empresas instaladas na Capital. “O Codecon tem sido fundamental em apoio aos projetos que entram pela Lei do Prodes, pelo cuidado como são analisados e aprovados. Hoje pra nós empresários é um dia de extrema satisfação porque apostamos no desenvolvimento de Campo Grande, acreditamos que o futuro esteja aqui”, disse Marco Cucco.

Participantes ativas do processo de retomada do desenvolvimento econômico de Campo Grande, as empresas que assinaram os Termos de Compromisso são as seguintes: Sigo Procedimentos Homeopáticos Ltda.; VRS Materiais Para Construção Ltda.; MS Selantes e Fixadores Ltda.; Rezende e Rezende Ltda.

O titular da Sidagro, Rodrigo Terra, fez um relato dos números que corresponde aos investimentos e geração de empregos relacionados às empresas que assinaram os Termos de Compromissos. “São investimentos na economia da nossa cidade, criando novos empregos e melhorando a vida das pessoas”, afirmou Terra.

O secretário da Sidagro apresentou também um relatório do trabalho desenvolvido pelo Codecon, atuando em consonância com a Lei do Prodes nos últimos quatro anos. “Podemos confirmar quanto esse programa incentiva empresas a virem de outras regiões, gerando empregos através de grandes investimentos, melhorando a qualidade de vida da comunidade”, disse Rodrigo. Rodrigo Terra encerrou sua participação, lembrando quanto é importante a aprovação do projeto do Executivo que cria a nova Lei do Prodes, que segue sendo analisada pela Câmara de Vereadores.

O vereador Vitor Rocha, presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Vereadores, também ressaltou a importância do Codecon no andamento dos processos que balizam o desenvolvimento da Capital. Rocha também citou o caminho que a nova Lei do Prodes está percorrendo no Legislativo

Posse do CODECON

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) foi empossado na manhã de hoje (1) pelo prefeito Marquinhos Trad. O Codecon, composto por 26 integrantes representando 7 órgãos governamentais e 6 entidades não governamentais, tomou posse para um mandato de 2 anos contados a partir do dia 20 de agosto de 2021, data da publicação no Diogrande.

Com objetivo de estimular com incentivos fiscais e doação de áreas às empresas do setor produtivo local, apoiando o fortalecimento do capital humano com avanços tecnológicos e inovações, em 2021 o Codecon realizou 3 reuniões ordinárias e uma extraordinária, aprovando 17 projetos, com previsão de R$ 100,7 milhões em investimentos e criação de 524 novos empregos.

Falando em nome dos conselheiros que formam o Codecon, Julião Gaúna, empresário que representa a Fiems, também destacou a importância do conselho para o desenvolvimento econômico de Campo Grande. “O Codecon existe para buscar soluções aos empresários que aqui chegam para gerar emprego e renda, contribuindo para o crescimento da nossa cidade”.

A primeira reunião desse novo grupo do Codecon deverá ser no dia 21 de setembro. Os órgãos governamentais e entidades não governamentais e seus respectivos representantes que participarão do Codecon nos próximos dois anos estão disponíveis no site http://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/canais/prodes/