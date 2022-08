Com investimento de R$ 18 milhões, o governador Reinaldo Azambuja entregou nesta segunda-feira (22) equipamentos e veículos, que vão reforçar os trabalhos de saneamento nas unidades regionais da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Ao todo, são 38 retroescavadeiras e 6 caminhões.

“Estamos entregando inúmeros equipamentos que fortalecem a estrutura de prestação de serviço para nossa população. A Sanesul é umas das empresas de saneamento com um dos melhores resultados do Brasil. Faz parte de um planejamento e ousadia que buscou avançar os investimentos no setor”, afirmou o governador.

Também destacou que em 2015 a taxa de coleta e tratamento de esgoto era de 37%, já com os investimentos do Estado chegou em 56%, tendo meta de ampliar nos próximos anos.

“Com nosso trabalho e a realização da parceria público privada, em oito anos chegaremos a universalização do serviço nas 68 cidades atendidas. Com recursos próprios levaríamos até 35 anos para chegar a este patamar”, acrescentou o governador.

A diretora-presidente da Sanesul, Marta Ferreira Rocha, elogiou os investimentos e o trabalho desenvolvido no setor.

“O Governo nos dá a oportunidade de realizar um trabalho digno, que leva mais saúde e qualidade de vida para as pessoas, por meio do saneamento. A entrega destes caminhões e das retroescavadeiras nos dará mais estrutura e suporte para continuar contribuindo com os municípios”.

Marta, que estava acompanhada dos diretores Onofre Assis de Souza (Comercial e de Operações) e André Luis Soukef Oliveira (Administração e Finanças), disse que a diretoria da Sanesul é muito grata pela parceria institucional com o governo do Estado, com as prefeituras e com as Câmaras Municipais no sentido de levar infraestrutura de saneamento aos 68 municípios onde a empresa mantém a concessão dos serviços públicos.

“Sem ela, não seria possível concretizar nosso trabalho, nem realizar o sonho de milhares de famílias que necessitam de viver com dignidade, saúde e mais qualidade de vida em suas residências”, acrescentou a dirigente da estatal.

MUNICÍPIOS

Representando os municípios, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia, destacou que o Governo do Estado deixará um legado importante para o saneamento.

“Somos gratos por este trabalho e esta nova entrega de equipamentos vai melhorar ainda mais o atendimento no setor. Inocência, por exemplo, já tem mais de 80% de cobertura de esgoto, que é fruto deste investimento”.

Os novos equipamentos e veículos serão utilizados na execução de serviços de extensão, operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das 128 localidades atendidas pela Sanesul, que incluem 68 municípios e 60 distritos.