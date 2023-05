Novos escrivães protocolam documentos na DGPC e devem tomar posse na segunda-feira

Desde segunda-feira, 15/05, os 68 novos Escrivães de Polícia Judiciária, recém nomeados pelo Governo do Estado, estiveram na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), para entregar os documentos necessários para que possam tomar posse no próximo dia 22/05.

A solenidade de posse será realizada no auditório da Academia de Polícia Civil, a partir das 8 horas, com a presença do Governador – Eduardo Correa Riedel, Secretário de Justiça e Segurança Pública – Antônio Carlos Videira e o Delegado-Geral da Polícia Civil – Roberto Gurgel de Oliveira Filho.

Ansiosos para iniciar os trabalhos, os novos servidores esperam poder contribuir com excelência para o fortalecimento da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prestando um atendimento de qualidade para a população. Foi o que disse Paula Decian, de 38 anos e Murilo Mondadori, de 31.

Paula, que atuou por sete anos como advogada, sempre teve admiração pela Polícia e está bastante ansiosa para servir e proteger a sociedade. “Não estou nem acreditando que estamos tomando posse. Passamos por diversas fases e agora finalmente vamos poder entrar em exercício”, comentou.