Ter um cantinho para chamar de seu é o sonho de muitos brasileiros e, nesta sexta-feira (28), 30 famílias que viviam no condenado reassentamento Vespasiano Martins, receberam as chaves do seu lar. A alegria pode ser vista no rosto de cada um que comemorava com emoção a mudança para um local seguro.

Dona Leni Santino de Moura contou que está muito satisfeita com a própria casa. “Hoje vou pegar a chave, a partir de agora, vou poder receber minha família com conforto, em uma casa com tudo, com piso. Eu tô chorando faz hora de emoção”, disse.

Quem também não conteve a emoção foi Prenda Lili. “Eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos que estão aqui recebendo essas casas, mas primeiramente a Deus, por tudo que estamos recebendo, e também ao prefeito Marquinhos Trad que colocou essas casas nos nossos caminhos. É muita felicidade”, afirmou.

Já Edna Marcelino da Silva recordou os anos em que saiu da favela Cidade de Deus, onde morou por 5 anos, e depois foi reassentada no Vespasiano Martins, que acabou sendo condenado e as famílias precisaram ser retiradas do local. “Morei quase 5 anos lá. E agora eu vou ter uma moradia digna! Eu entrei ali e já entrei orando, agradecendo a Deus. Acho que agora vou viver uns 20 anos a mais, porque agora eu vou morar bem, em um lugar bonito, gostoso”, enumerava.

O empreendimento que foi todo construído com recursos próprios da Prefeitura de Campo Grande, após um hiato de 15 anos, sem construção feitas integralmente com recursos próprios, contemplará 42 famílias do Vespasiano Martins e mais 5 unidades serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade, a pedido do Ministério Público Estadual (MPE-MS).

São 47 casas destinadas, que foram construídas, por intermédio do inovador programa Credihabita, da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), no qual foi possível a aquisição de materiais de construção e a contratação de assistência técnica (modalidade ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social) para viabilizar este empreendimento.

A vice-prefeita Adriane Lopes fez questão de parabenizar a todos os envolvidos nesta ação que atende as famílias mais vulneráveis da cidade. “Estamos muito felizes nesta tarde, na entrega dessas novas casas, construídas em sua totalidade com recursos próprios da Prefeitura de Campo Grande. Deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram desta ação”, frisou.

A Prefeitura de Campo Grande investiu R$ 2.632.000,00 na construção de moradias dignas destinadas às famílias que aguardavam há anos a oportunidade de morar em um local seguro e definitivo. A previsão para a entrega das 17 unidades restantes será em até 60 dias.

A diretora presidente da Amhasf, Maria Helena Buggi, também falou da satisfação em entregar as moradias aos antigos moradores do Vespasiano Martins. “Eles estão recebendo suas novas moradias aqui no Parque dos Sabiás e nós temos uma história para contar aqui. Todos eles são antigos moradores da Cidade de Deus, que foram reassentados para o Vespasiano Martins, e posteriormente também tiveram que sair dali porque as moradias foram condenados através de um laudo técnico. Na atual administração foi feita uma nova proposta e agora estamos concretizando uma moradia digna para todos”, explicou.