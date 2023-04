Novos técnicos do São Paulo, Corinthians e Flamengo estreiam no Brasileirão

Após tantas demissões nos últimos dias, três times terão a estreia de novos técnicos no Campeonato Brasileiro neste final de semana.

No São Paulo, Dorival prometeu dar sequência ao trabalho de Rogério Ceni e promover mudanças aos poucos. Cuca mal chegou ao Corinthians e foi muito questionado pela torcida por causa de uma condenação na década de 1980.

No Flamengo, Jorge Sampaoli comandará sua segunda partida pelo rubro-negro, mas primeiro jogo do Brasileirão pelo clube. Ele tem um time mais definido com o atacante Pedro se destacando.

1ª Rodada

Até os times que tiveram resultados positivos estão em fase de reorganização do futebol. Na primeira rodada, o Corinthians superou o Cruzeiro por 2×1. Sampaoli viu, na arquibancada, o Flamengo golear o Coritiba em 3×0 e o São Paulo cambaleou diante o Botafogo, no Engenhão, e perdeu por 2×1.

Sampaoli no Rio, o Beira-Rio

O argentino mexeu e deu um gás na Gávea. O atacante Pedro marcou os dois gols da vitória sobre o Ñublense, na Libertadores. Inclusive, Pedro e Gabigol podem configurar o ataque do Flamengo contra o Internacional, no Beira-Rio, neste domingo (23), às 11h. O atacante Bruno Henrique não viajou para o Rio Grande do Sul, pois está sendo integrado, aos poucos, no time.

Os donos da casa prometem uma recepção quente. Segundo o Inter, mais de 35 mil pessoas estão confirmadas para assistir ao jogo. O time de Mano Menezes vem de uma vitória contra o Metropolitanos, na Libertadores. O atacante Alemão tem ganhado espaço no Colorado e pode ser titular na partida.

Cuca “quente” com a torcida

Cuca mal chegou e enfrentou uma onda de protestos da torcida contrária à condenação do técnico por atentado ao pudor com uso de violência, em 1989, na Suíça. O Timão está se reorganizando em campo em meio a troca de técnico e a falta de Renato Augusto.

Um possível alvinegro teria: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Matheus Araújo e Fausto Vera; Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Esmeraldino vem de um empate com o Universitario, na Sul-Americana, e derrota para o Athletico-PR no Brasileiro. Guto Ferreira, então técnico do Goiás, foi demitido. A diretoria disse que, por enquanto, não está procurando ninguém. Emerson Ávila, o interino, será o comandante na Serrinha.

Salve o Tricolor Paulista, Dorival

O protesto da torcida foi ouvido e Rogério Ceni saiu. O ex-Flamengo, Dorival Junior, foi escolhido para, de novo, dar sequência no trabalho do ídolo tricolor, pois o mesmo aconteceu em 2017.

No sábado (22), Dorival enfrentará o América-MG. Em entrevista, ele prometeu dar continuidade ao trabalho de Ceni, disse que fará mudanças vagarosamente e planejou a recuperação do bom futebol tricolor. Portanto, o São Paulo de Dorival é dúvida. O zagueiro Diego Costa está liberado para voltar, pois cumpriu suspensão.

Já o Coelho chega em São Paulo precisando vencer. Perdeu para o Fluminense no Brasileiro e para o Defensa y Justicia na Sul-Americana. Vagner Mancini terá o retorno de Martín Benítez para o América-MG.

Atenção!

Pelos critérios de desempate, o Fluminense é o primeiro da tabela e o Athletico-PR é o terceiro. Uma vitória pode garantir a ponta da tabela para ambos. O Furacão e o Tricolor das Laranjeiras estão com 3 pontos e se enfrentam no sábado.

Só que tudo pode mudar. Do primeiro ao nono, do Fluminense ao Grêmio, todos venceram o primeiro jogo e tem três pontos.

2º Rodada

Confira a agenda completa de jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro:

Sábado

Fluminense x Athletico-PR – 16h00

São Paulo x América-MG – 18h30

Cuiabá x Bragantino – 18h30

Cruzeiro x Grêmio – 21h00

Domingo

Internacional x Flamengo – 11h00

Vasco x Palmeiras – 16h00

Santos x Atlético-MG – 16h00

Coritiba x Fortaleza – 18h30

Goiás x Corinthians – 19h00