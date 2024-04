Novos uniformes para a Deleagro: Parceria Entre Polícia Civil e Sistema Famasul

A DELEAGRO recebeu hoje (11) os novos uniformes operacionais táticos. Esta é uma iniciativa da parceria entre a Polícia Civil e a Famasul.

A cerimônia de entrega dos uniformes contou com a presença da equipe de policiais civis da DELEAGRO, incluindo o Delegado titular Mateus Zampieri e o Delegado adjunto Antônio Souza Ribas Júnior. Além de Frederico Stella, Diretor Tesoureiro da Famasul, Guilherme Blumlai, presidente da Acrissul, Delegado Dr. Nilson Fonseca Martins da ASSEJUR, representando o Delegado-Geral Dr Roberto Gurgel de Oliveira Filho e o Delegado Claudio Graziani Zotto, Coordenador do Departamento de Polícia Especializada (DPE) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Os uniformes foram entregues visando otimizar o trabalho dos policiais em ambiente rural, fornecendo-lhes equipamentos específicos para suas atividades. A Deleagro, criada em setembro de 2021, tem como objetivo principal atender, investigar e combater casos de crimes relacionados ao agronegócio.

Desde sua criação, a Deleagro tem desempenhado um papel fundamental na resolutividade de crimes de subtração de animais, maquinários, insumos, implementos agrícolas, além de mapear a criminalidade no meio rural e desenvolver ações de inteligência para combater essas práticas criminosas. Durante todo o ano, a Delegacia atende os produtores rurais em um espaço dentro da Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul), localizado na R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho, Campo Grande, às segundas-feiras, das 08:00 às 11:00.

Durante a Feira Agropecuária de Campo Grande, a Expogrande, que ocorre de 04 a 14 de abril, a Deleagro está presente das 10:00 às 21:00, oferecendo orientações e explicações ao público rural. Essa parceria entre a Polícia Civil e o Sistema Famasul demonstra o compromisso em fortalecer a segurança no campo e proteger os interesses dos produtores rurais.

Texto e foto por Jéssica Salles ASSERICOM PC/MS.