Nesta segunda-feira Campo Grande ganhou mais 10 leitos de UTI e foram colocados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian para atendimento de pessoas infectadas pelo Coronavírus. Agora, o número de leitos de terapia intensiva (UTI) foi ampliado em aproximadamente 132% em Campo Grande nos últimos quatro meses, passando de 116 para 270 leitos disponíveis.

Conforme informações da Prefeitura, desde o anúncio da Covid-19, no mês de Março, a Secretaria de Saúde, e outros setores da administração pública municipal adotou uma série de medidas para evitar transtornos, como superlotação nos hospitais e ainda sobrecarga no serviço público de saúde. A Prefeitura informa ainda que graças a parceria com o Governo do Estado, nos últimos quatro meses foi possível viabilizar a abertura de 87 novos leitos de UTI na Santa Casa, 87 no Hospital Regional Rosa Pedrossian, 28 no Hospital de Câncer Alfredo Abrão e 26 leitos no HU.

Outros 42 leitos foram contratualizados pelo município na rede particular por meio de chamamento público para receber pacientes graves com Covid-19 caso haja necessidade, sendo sete no Hospital El Kadri, 20 no Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e cinco no Hospital Adventista do Pênfigo. A previsão é de que nas próximas semanas sejam abertos mais 18 leitos no HGospital Regional.