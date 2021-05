Nesta segunda-feira (17) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou mais 903 novos casos de Covid em Mato Grosso do Sul. Com este novo acréscimo, o total de infectados desde o início da pandemia no Estado é de 266.139. Atualmente são 12.542 casos ativos no Estado, sendo 11.469 pessoas em isolamento domiciliar e 1.073 hospitalizados.

De acordo com o boletim epidemiológico, a média móvel, que oferece um panorama com base nos dados oficiais dos últimos 7 dias, indica que na última semana houve a confirmação de 1.253 casos diários no Estado. No começo do mês essa média chegou a ficar em 910. As internações seguem essa mesma tendência. De 928 internações registradas no dia 11 de maio, houve um aumento gradativo diário, que hoje contabiliza 1.073 pacientes em leitos clínicos e de UTI. Um dos poucos indicadores que apresenta queda, é o de óbitos que registrou 28 vidas perdidas neste início de semana. Porém, outros 14 seguem em investigação.

Durante a live, a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone alertou que existem só duas formas de controlar a doença: sendo a autoproteção e a vacina, e alertou para a circulação de variantes em países vizinhos. “Sabemos que já há variantes ao redor do nosso Estado. Argentina e Paraguai estão com novas variantes que vieram da Índia. O que posso fazer agora? Continuar me protegendo se chegou o meu momento, me vacinar”

