Nupemec realiza Oficina de Parentalidade

O Tribunal de Justiça de MS, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), coordenado pelo Des. Vilson Bertelli, concluiu mais uma Oficina de Parentalidade. Realizada na modalidade on-line, a oficina pretende auxiliar casais em vias de separação a criar uma efetiva e saudável relação parental junto aos filhos.

O fim de um casamento pode ser algo mais estressante para os filhos do que para o próprio casal. Por essa razão, pensou-se na criação da Oficina de Parentalidade, um instrumento voltado a apoiar as famílias a entenderem o que ocorre com as crianças e os adolescentes após a separação e, a partir disso, se organizarem para colocarem em prática mudanças eficientes para o bom entendimento familiar, buscando sempre o menor dano emocional a todos os envolvidos.

O trabalho pretende também prevenir a alienação parental, na medida em que procura conscientizar o casal que é importante para a criança conviver com ambos os pais, a fim de que os filhos possam construir uma relação com eles e formar por si mesmos uma imagem de cada um dos pais.

Na oficina realizada no final de junho, interessados de Naviraí (1), Ponta Porã (1), Campo Grande (3) e Corumbá (18) puderam resgatar a responsabilidade pela sua própria vida, na medida que lhes foram transmitidas informações relevantes sobre os efeitos negativos dos conflitos aos filhos e o que eles podem fazer para estabelecerem uma boa parceria parental, tudo na intenção de que suas crianças e adolescentes vivam em um ambiente tranquilo e se tornem pessoas emocionalmente saudáveis.

Como um instrumento à disposição de famílias que enfrentam conflitos jurídicos relacionados ao divórcio ou à dissolução da união estável, nos quais vários ajustes e mudanças pessoais ocorrem, a Oficina de Parentalidade aumenta a probabilidade de que um eventual acordo entre as partes sobre questões de família (guarda e pensão, por exemplo), seja duradouro.

Embora os juízos de família também possam comunicar o Nupemec sobre processos já instaurados, cujas partes necessitam fazer a oficina, o ideal é que os pais façam-na antes da audiência de mediação, pois já estarão mais preparados para firmarem um acordo que, de fato, foque nas reais necessidades dos filhos.

Assim, pessoas que estão passando por uma separação conjugal e possuem filhos menores de idade que quiserem buscar uma forma pré-processual de resolver o conflito da maneira menos traumática possível podem então procurar o Cejusc mais próximo na intenção de participarem de uma Oficina de Parentalidade.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Nupemec pelo número (67) 3317-3446.