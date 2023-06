O Boletim do Suíno do Cepea de maio já está disponível

Mercado em maio

Mesmo com as fortes desvalorizações registradas para o suíno vivo no encerramento de maio, devido à demanda retraída, o valor médio mensal do animal ainda registrou leve avanço frente ao de abril nas regiões acompanhadas pelo Cepea no Sudeste. A sustentação da média de maio veio dos tímidos avanços nos preços verificados no começo do mês, o que, por sua vez, esteve atrelado ao bom ritmo de vendas de carne naquele período.

Preços e exportações

Após o bom ritmo verificado em abril, as exportações brasileiras de carne suína (considerando-se produtos in natura e processados) registraram leve recuo em maio. Ainda assim, o volume avançou frente ao registrado há um ano.

Relação de troca e insumos

O poder de compra do suinocultor registrou forte avanço de abril para maio, impulsionado pela leve elevação do valor pago pelo suíno posto na indústria e, sobretudo, pelas consecutivas quedas nas cotações dos principais insumos utilizados na nutrição animal (milho e farelo de soja).

Carnes concorrentes

De abril para maio, os valores médios das carnes suína, de frango e bovina registraram quedas, porém, para a bovina, o recuo foi mais intenso. Diante disso, a competitividade da carcaça especial suína diminuiu frente à carcaça casada bovina, mas aumentou ligeiramente frente ao frango inteiro.