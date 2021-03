O Cantor Davi Araujo que vem cada vez mais levando a bandeira sul-mato grossense Brasil a fora, está lançando seu novo projeto que se chama “Davi Araujo o meus MS”. Nesse projeto ele está lançando duas novas músicas , uma em especial que se chama “Campo Grande”, um chamamé em homenagem a capital do MS, que o clipe também já está disponível no Youtube e a outra se chama “Ângulo perfeito” , uma música romântica, que também vem acompanhada de clipe, ambas as músicas estão disponíveis em todas as plataformas. Esse novo projeto do cantor Davi é Realizado pela Lei Aldir Blanc , que nesse momento difícil de pandemia vem ajudando a diversos artistas Brasil a fora de todos os setores a realizarem seus projetos artísticos e divulgarem trazendo cultura e entretenimento a população.

O cantor Davi também deixou seu recadinho aos leitores ” Espero que gostem bastante, e compartilhem para seus amigos e familiares, que foi um projeto feito com muito amor e uma homenagem linda a Campo Grande, essa cidade que amo ,e gostaria de agradecer a essa linda iniciativa da lei Aldir Blanc e ao divulgador Carlos Costa, e também fazer um pedido especial , para que todos sigamos os protocolos da saúde de forma respeitosa e com amor, para que o mais breve possível possamos estar juntos novamente, isso vai passar, Deus nos abençoe”.