O Círculo Militar de Campo Grande será o cenário deslumbrante da Noite Árabe

Em 2 de setembro, a partir das 19h, o círculo militar de campo grande será o cenário deslumbrante da segunda noite árabe promovida pelo renomado grupo de danças Hana Aysha Danças Árabes.

Prepare-se para uma experiência gastronômica e cultural única que o transportará diretamente para as terras exóticas do Oriente.

Será uma noite encantadora com a presença ilustre da renomada Banda Al Fan, originária de São Paulo, e da professora e bailarina de destaque, Nahla Morani.

Os acordes vibrantes da Banda Al Fan, composta por cinco músicos especializados em melodias árabes, irão transportá-lo para um universo musical único e emocionante.

A presença da estimada Nahla Morani, proprietária da renomada escola de dança Khan el Khalili em São Paulo, garantirá performances inesquecíveis que ecoarão pela noite.

Emoldurado por música ao vivo, um grupo seleto de bailarinas talentosas, vindas de diversos estúdios de dança da cidade e até de Dourados, hipnotizarão os presentes com suas elegantes movimentações, transformando a atmosfera em uma tapeçaria de cores e movimentos.

A celebração contará com os sabores irresistíveis do Oriente Médio. O aclamado buffet árabe ARICHE irá proporcionar uma experiência culinária de encher os olhos e o paladar, garantindo que os participantes vivam uma jornada completa de todos os sentidos.

Com um público estimado de 200 pessoas, o salão principal do Círculo Militar de Campo Grande, localizado na Av. Afonso Pena, 107, será o cenário perfeito para essa noite mágica.

O convite, no valor de R$ 220,00, não só garante acesso ao show e às danças deslumbrantes, mas também a um jantar impecável e bebidas não alcoólicas, proporcionando uma experiência completa e envolvente.

Este evento cativante é direcionado à comunidade em geral e aos amantes da rica cultura árabe. O Mato Grosso do Sul abriga uma vibrante colônia libanesa, e este evento é um tributo à sua paixão pela música, dança e culinária da região.

A força motriz por trás dessa iniciativa cultural é o grupo Hana Aysha Danças Árabes, que tem deixado sua marca desde 2002 em Campo Grande – MS. Liderado pelas talentosas Hana Aysha e Paloma Caroline, ambas com mais de duas décadas de experiência na arte da dança do ventre, o grupo acumulou premiações regionais e nacionais, além de uma série de projetos notáveis.

Não perca esta oportunidade de se perder nos encantos do Oriente, cercado por magia, aromas e sabores. Marque esta data em sua agenda e garanta seus ingressos entrando em contato com Paloma pelo número 67992593577 ou Hana através do 67984843462. Prepare-se para uma noite que irá envolver seus sentidos e levá-lo a uma jornada inesquecível pelo coração da cultura árabe.

Com informações do Atual News