O Comandante do 6º Batalhão realiza reunião com o Coordenador do Policiamento Rural da PMMS para tratar sobre o Programa Campo Mais Seguro

Corumbá MS, nesta manhã (17/05), o comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel Carlos Magno da Silva, reuniu-se com o Coordenador do Policiamento Rural da PMMS, Coronel Gilberto Gilmar de Santana, o presidente do Sindicato Rural, Gilson Araújo de Barros e a Supervisora do CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança – Corumbá, Tenente Coronel Katiane, onde conversaram sobre o projeto de lançamento das placas de monitoramento da área rural que serão cadastradas no Programa Campo Mais Seguro, desenvolvido pela Polícia Militar.

As propriedades rurais passarão por um cadastramento com dados dos proprietários, moradores das fazendas, maquinários e, também, por um georreferenciamento que facilitará um rápido deslocamento da Polícia Militar e a localização da propriedade rural quando houver necessidade.

O objetivo das placas de monitoramento é identificar as propriedades participantes do Programa Campo Mais Seguro, facilitando a localização pela equipe de Patrulha Rural, além de inibir atos de criminosos através do policiamento ostensivo e preventivo nas fazendas.