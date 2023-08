“O Corretor de imóveis é um construtor de sonhos!”, diz Coronel David, em sessão solene pelo dia da categoria

Para homenagear os mais de 9 mil corretores de imóveis que atuam no Mato Grosso do Sul, Coronel David realizou a sessão solene de entrega da Comenda Ubirajara Roehr, alusiva ao Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, celebrado no dia 27/08.

O evento foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na terça-feira, 29, e juntamente com demais deputados, homenageou 25 profissionais da 14ª Região/MS (CRECI/MS) pela contribuição com o desenvolvimento do Estado.

Os homenageados pelo parlamentar foram: Heitor Rodrigues Freire, um dos pioneiros na estruturação da atividade no estado; Luciana de Almeida, presidente do Sindimóveis/MS (Sindicato dos Corretores de Imóveis); Eli Rodrigues, atual presidente do CRECI/MS; Bruno Cameschi; Marcondes Flores Bello; Luiz Gomes Dias; Kelly Farias Lima; Renato Proença Brum; Bernadete Chezini Barreto e Ana Arminda dos Santos.

A Comenda Ubirajara Roehr, que tem o nome do primeiro corretor de imóveis de Mato Grosso do Sul, fundador e primeiro presidente do CRECI/MS, foi instituída pela Resolução 62/2013, de autoria do então deputado Eduardo Rocha, atualmente secretário da Casa Civil do Estado, e que recebeu uma homenagem especial.

Após mais de 50 anos atuando como corretor de imóveis, Heitor Freire é uma referência na área. “Já perdi a conta de quantas vezes entreguei a chave da casa própria para uma família. Em todas, a sensação é incrível”, definiu.

Ao receber os homenageados, Coronel David lembrou que ‘’Uma das maiores vitórias de um homem é a conquista da casa própria. Poder dar à sua família o conforto de um lar, por mais simples que seja, é a realização de um sonho’’.

O parlamentar destacou que o corretor de imóveis precisa ter múltiplas qualidades. “Tem que ter um pouco de economista, administrador, advogado, psicólogo e, muitas vezes, conselheiro matrimonial. É um profissional que une a competência técnica à sensibilidade de compreender as necessidades de seu cliente. É um facilitador de negócios e um realizador de sonhos.”