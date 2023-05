O Deputado Coronel Davi (PL) denuncia prática criminosa do CIMI

O Deputado Estadual Coronel Davi (PL) denunciou a prática criminosa do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) ao financiar invasão de terra no Estado. Fato este que tomou as páginas dos noticiários do Estado e da imprensa nacional através da revista Veja e do Kim Paim no seu programa do YouTube. Por fim o parlamentar disse que acompanha a apuração dos fatos para que os envolvidos sejam punidos. Invasão é crime!!!