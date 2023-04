“O fechamento das farmácias nas UPA´s irá prejudicar as pessoas que mais precisam”, afirma Dr. Victor Rocha

Parlamentar Progressista irá encaminhar carta aberta para o Presidente Lula e para a Ministra da Saúde, Nísia Trindade

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) afirmou que o fechamento das farmácias nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) irá prejudicar quem mais precisa, durante pronunciamento na Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com o parlamentar progressista, não há como uma mãe com o filho nos braços, após consulta em uma UPA, ter que peregrinar até de medicamentos. “Vamos entrar em contato com a SESAU e outros estados para verificar se haverá uma parametrização na questão do fechamento das farmácias nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Caso seja uma determinação nacional, vamos elaborar uma Carta Aberta para encaminhar ao presidente Lula e à Ministra da Saúde, Nísia Trindade. Pois, se é difícil para uma mãe levar seu filho para a UPA, imagina sair da consulta e ter que ficar peregrinando atrás de medicação? O fechamento das farmácias irá prejudicar quem mais precisa”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

Dr. Victor Rocha tem cobrado a reabertura da UPA Universitário, que há mais de dois anos está fechada. A farmácia foi fechada após um período de chuva, onde foi detectado a presença de mofo na sala onde os medicamentos eram armazenados e desde então a farmácia foi desativada. “Como que o paciente que busca a UPA do Universitário para receber atendimento médico, sai de lá sem os medicamentos necessários para realizar seu tratamento? Tem que reformar o local e reativar a farmácia para que possamos atender a população que tanto precisa”, pontuou.