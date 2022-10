O deputado estadual Coronel David do (PL) falou sobre o resultado da vitória nas urnas e o impacto do cenário político atual. Coronel David expressou a felicidade pelos mais de 30 mil votos recebidos dos sul-mato-grossenses e reforçou que o foco neste momento é a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

“Foi uma eleição muito difícil. Os partidos tiveram que construir uma coligação forte e consistente que pudesse fazer a população escolhê-los durante o pleito. Nós conseguimos eleger três deputados do Partido Liberal para o próximo mandato na Assembleia Legislativa e vamos continuar em sintonia para fazer a reeleição do presidente Bolsonaro”, frisou Coronel David.

Sobre a eleição no último domingo (02), na análise do Deputado Coronel David, o volume de candidatos e propostas apresentadas aos eleitores, favoreceu um voto sem alinhamento partidário, o que fragilizou a transferência de votos (ex: quando um deputado pede voto para governador, ou vice e versa).

CADA VOTO É IMPORTANTE

Entretanto, frente a este 2º turno, com candidatos eleitos em cargos de governador, senadores e deputados, o parlamentar acredita que o cenário é completamente outro. Nesta eleição 31 milhões de brasileiros não foram às urnas e será preciso um esforço maior no sentido de despertar o sentimento de participação das pessoas que não votaram, em escolher o melhor para o país. “Não há como se abster deste momento tão importante para a nação”, apontou Coronel David.

Ainda nas palavras do parlamentar, “muitas pessoas nos procuraram para saber qual o candidato que iremos apoiar neste segundo turno e eu observo isso. Este é um momento em que estas lideranças vão auxiliar estas pessoas que acreditaram nele, para buscar a vitória do candidato que já apoiavam mantendo a coerência política”, salientou David.

Questionado sobre a hipótese da ocorrência de fraude ou não nas urnas eletrônicas, Coronel David foi enfático. “Não é hora de olhar para trás e ver essas questões de fraude. Temos que focar na reeleição do presidente Bolsonaro. O eleitor agora neste momento tem duas opções para seguir. Aquela da prosperidade, da seriedade, do crescimento e outro do retrocesso, da corrupção, das coisas mal feitas e do envio de dinheiro para o exterior. A população terá que fazer esta escolha.” afirmou o parlamentar.