O HOMEM DE ALCKMIN NO MS

“Meu amigo de São Paulo, agora do MS”. Foi assim que Geraldo Alckmin se referiu a Saulo Batista, no início do encontro organizado pelo empresário entre o presidente em exercício e alguns prefeitos e vereadores nesta sexta (15).

Saulo, que tem uma relação de muitos anos com o vice-presidente da república, conduziu a reunião, apresentou as pautas prioritárias e deu encaminhamento às diversas demandas dos municípios. Até mesmo a situação de Corumbá foi levada à mesa de Alckmin, que chegou a ligar para o prefeito Marcelo Iunes.



Tudo isso indica que Saulo Batista deve funcionar como uma ponte com o vice-presidente, sendo seu principal interlocutor no Mato Grosso do Sul.



Meu amigo de São Paulo, agora do MS”. Foi assim que Geraldo Alckmin se referiu a Saulo Batista, no início do encontro organizado pelo empresário entre o presidente em exercício e alguns prefeitos e vereadores nesta sexta (15). Saulo, que tem uma relação de muitos anos com o vice-presidente da república, conduziu a reunião, apresentou as pautas prioritárias e deu encaminhamento às diversas demandas dos municípios. Até mesmo a situação de Corumbá foi levada à mesa de Alckmin, que chegou a ligar para o prefeito Marcelo Iunes. Tudo isso indica que Saulo Batista deve funcionar como uma ponte com o vice-presidente, sendo seu principal interlocutor no Mato Grosso do Sul.