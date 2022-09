Vanderlei Cabeludo nesses últimos meses, visitou mais de 60 municípios do estado, levando suas propostas para educação, emprego, cultura e arte, ganha destaque a receptividade da população que o reconhece como o homem ideal para representar -lhes junto à assembleia de Mato Grosso do Sul.

Sua rica história como vereador em Fátima do Sul e Campo Grande o credencia como um dos mais preparados para defender os direitos da população. Junto ao seu pai político, André Puccinelli, aceita o desafio de reconduzir nosso estado ao caminho certo, do desenvolvimento e da igualdade social, carregando consigo a bandeira da luta pelos direitos humanos.

Vanderlei Cabeludo tem de certa forma um favoritismo, seu carisma, somado a seu histórico de serviços prestados à cultura, ao esporte e à arte sul-mato-grossense, se traduz em protagonismo, validado pelo povo.

Agora Vanderlei coloca-se mais uma vez à disposição do sul-mato-grossense, apresentando projetos em prol do 1º emprego, educação, agricultura familiar e do setor de eventos tão prejudicado com a pandemia do COVID-19.