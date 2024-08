O Mago das obras: Neste 13 agosto faria 96 anos o maior governador dos dois Mato Grosso; PEDRO PEDROSSIAN

O mirandense Pedro Pedrossian nasceu em 13 de agosto de 1928 e morreu aos 89 anos em 22 de agosto de 2017.

Era formado em Engenharia, porém dominava outros conhecimentos. Na profissão, chegou à chefia da Noroeste do Brasil, onde se firmou pelas vocações futuristas e privilegiadas leituras políticas, econômicas e sociais.

Sua liderança se impôs, naturalmente, colocando-o no centro de uma aspiração mudancista que tomou conta do Mato Grosso uno nos anos 1960. Assim, foi eleito governador pela primeira vez e neste mandato, de 1966 a 71, fez uma grande revolução gerencial, marcada pela construção de duas universidades, estradas e escolas.

Depois, quando o estado estava sendo dividido, já por Mato Grosso do Sul se elegeu senador em 1978. Em 1980, tornou-se governador pela segunda vez. E em 1990 as urnas o aclamaram para o terceiro mandato na chefia do Executivo estadual.

Nos três governos Pedrossian sobrou em exemplos de gestão.

Criativo, cerebral, andando sempre à frente, plantou ideias e criou estruturas que deram ao sistema de governança uma dinâmica moderna e ajustada a necessidades que se antecipavam às demandas. Quando já se havia aposentado, perguntaram-lhe o que havia feito de melhor na vida pública. Sem vacilar, respondeu: universidades.

O conhecimento era para ele o corpo e a alma, a forma e o conteúdo das maiores transformações almejadas pelo homem. Por isso vivia com os pés sempre caminhando à frente, como sugeria um de seus motes de campanha: “O futuro agora”!

Créditos: Por Walter Carneiro (Ex-deputado estadual e líder de Pedro Pedrossian na Assembleia Legislativa)/MS WEB RÁDIO