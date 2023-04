“O Maior Raio-X do Torcedor”: Corinthians e Palmeiras são os mais citados como rivais

O tamanho da população de São Paulo faz com que os dois clubes de maior torcida no estado com maior torcida liderem o ranking da rivalidade em “O Maior Raio-X do Torcedor”. No levantamento, Corinthians e Palmeiras aparecem como o “alvo” de 16% dos entrevistados que torcem para algum time brasileiro.

O Flamengo, que é a equipe com a maior torcida do Brasil (24%), aparece na terceira posição, com 11%, seguido pelo maior rival, o Vasco, com 9%.

Qual é o maior rival do seu time?

Corinthians e Palmeiras – 16% Flamengo – 11% Vasco – 9% Atlético-MG – 5% Cruzeiro, Fluminense e São Paulo – 4% Internacional – 3% Grêmio, Sport e Vitória – 2%

Por causa das rivalidades estaduais, o Atlético aparece com 5%, número de torcedores cruzeirenses no levantamento, e o Cruzeiro com 4%, um ponto percentual a menos que a torcida atleticana, que tem parte maior apontando outros clubes como rivais, principalmente o Flamengo.

No Rio Grande do Sul, onde Grêmio e Internacional têm 94% dos seus torcedores afirmando que o outro clube é o maior rival, os números são os da Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, porém invertidos.

Vitória aparece graças ao Bahia

O Grêmio tem 3% da torcida brasileira, e 2% no ranking da rivalidade. O Colorado tem 2% do total de torcedores nacionais, mas é o maior rival de 3% deles.

O levantamento mostra ainda o Fluminense, que tem 1% da torcida brasileira, apontado por 4% deles como o maior rival, fruto da indicação de flamenguistas.

A mesma coisa acontece com o Vitória. O rubro-negro baiano não aparece no ranking das maiores torcidas, pois não alcançou 1% das indicações. Mas, como é o maior rival para 98% dos torcedores do Bahia, que tem 2% na lista de popularidade, o Leão apresenta estes 2% quando se trata de rivalidade.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.