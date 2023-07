Foi realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Noruega. Bairro Vila Jacy. Dr. Jamal Salem fez a solicitação com urgência, devido ao acesso dificultado pela presença de buracos e podendo prejudicar os veículos que circulam na via e causar acidentes.

A equipe de manutenção esteve presente no local, onde realizou o devido reparo. O gabinete do Dr Jamal Salem está à disposição, 24 hs por dia, 7 dias por semana, para atender o público através do Whatsapp: (67) 3316-1645