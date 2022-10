O narcotraficante, Jarvis Pavão irá a julgamento nesta terça-feira (4) pelos crimes de associação para o tráfico, homicídio qualificado e tráfico de drogas. O júri deverá acontecer por três dias. Pavão seria responsável pelo esquema de trazer cocaína da Bolívia para vender aos narcotraficantes no país. O juiz da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul Rafael Farinatti Aymone presidirá a sessão. O MPF acusa Pavão de ser o mandante do homicídio de um traficante viciado nas drogas que vendia e se apropriado de valores do comércio dos entorpecentes, deixando de repassá-los à organização. O crime aconteceu em setembro de 2010 em São Leopoldo, quando o executor matou a vítima dormindo com cinco disparos em sua casa.

Em julho de 2018, A 7ª Vara Federal de Porto Alegre (RS) condenou o narcotraficante Jarvis Gimenes Pavão a 13 anos e 6 meses de reclusão. A condenação é resultado de denúncia no âmbito da Operação Suçuarana, feita pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul há 4 anos.