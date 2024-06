“O nosso agro é referência em produtividade e sustentabilidade”, destaca Galvan, durante Ponta Agrotec 2024

O superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, esteve presente na Ponta Agrotec 2024, em Ponta Porã, que teve sua abertura realizada na manhã desta quarta-feira (12) e ressaltou o trabalho desenvolvido pelos produtores rurais do Estado.

“O Senar/MS e a Famasul participam desde a primeira edição da Ponta Agrotec porque nós acreditamos que eventos como esse são importantes para trazer ao estado de Mato Grosso do Sul a pujança que ele é, com uma relação direta com a vanguarda da agropecuária, preconizando tecnologia, inovação e conhecimento que fazem do nosso agro uma referência em produtividade e sustentabilidade “, destacou Galvan.

Em sua palestra realizada no período da tarde, o coordenador técnico do Sistema Famasul, André Luiz Nunes, falou sobre uso e ocupação do solo em Mato Grosso do Sul, as principais práticas de conservação de água, importância do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, plantio direto, irrigação e exportação.

“Na oportunidade, destacamos o quanto o produtor rural quebrou fronteiras levando seus produtos para os países que possuem diversas exigências comerciais como Japão, Estados Unidos, que são países muito restritos em relação ao consumo de matéria-prima, além das relações comerciais com a União Europeia”, destacou.

Também estiveram presentes: o Ex-governador do Estado, Reinaldo Azambuja; o deputado estadual, Renato Câmara; o presidente do Sindicato Rural de Ponta Porã, Guilherme Leite; o presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc; o prefeito do município, Eduardo Campos, além de outras autoridades brasileiras e paraguaias.

A Famasul e o Senar/MS estão presentes no evento com estande institucional e palestras. O evento segue até o próximo sábado (15).