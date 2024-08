O poder feminino na política: A trajetória inspiradora de Neide Rodrigues.

Em um cenário político que busca cada vez mais a representatividade feminina, Neide Rodrigues, aos 63 anos, emerge como um exemplo notável de liderança e compromisso com a comunidade. Militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e presidente licenciada do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, Neide tem sido uma figura central na luta pelos direitos dos trabalhadores e no fortalecimento da política local.



Nascida em Ponta Porã e residente de Campo Grande desde os dois anos, Neide Rodrigues começou sua trajetória profissional aos 16 anos e entrou para o movimento sindical em 1993. Desde então, tem se dedicado à defesa dos direitos dos bancários, assumindo papéis de liderança que a consolidaram como uma figura influente no estado de Mato Grosso do Sul.



Como presidente do Sindicato dos Bancários, Neide representou 27 municípios, oferecendo suporte e advocacy para a classe trabalhadora em uma ampla região. Em 2024, foi reeleita para o cargo com um impressionante apoio de 98,3% dos votos, um testemunho da confiança e respeito que conquistou ao longo de sua carreira.



Seu envolvimento com o PT remonta a 1989, ano em que se tornou militante do partido, e desde então tem desempenhado um papel ativo na promoção de políticas que visam a justiça social e a melhoria das condições de vida da população. Além de seu trabalho sindical e político, Neide é conhecida por sua paixão pelo esporte e por seu engajamento em diversas atividades comunitárias.



Neide Rodrigues é também mãe de Emmanuele, formada em psicologia, evidenciando seu equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira. Sua trajetória é marcada pela energia, dedicação e uma visão clara de justiça e igualdade.

O crescente número de mulheres na política, como Neide, é um sinal positivo para a democracia e a equidade. A presença feminina fortalece o debate político e promove uma abordagem mais inclusiva e representativa nas decisões que moldam a sociedade.



Neide Rodrigues, com sua vasta experiência e compromisso, é uma inspiração para muitas mulheres que aspiram a se envolver mais ativamente na política e a contribuir para um futuro mais justo e igualitário. Sua história é um lembrete poderoso de que o poder feminino é essencial para o progresso e a transformação positiva na esfera política e comunitária.