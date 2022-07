O pré-candidato Delcídio Amaral (PTB) já fez muito pela população do município de Angélica, lá Delcídio se reuniu com importantes lideranças políticas locais para tratar sobre o PTB/MS nas eleições deste ano. O ex Senador e pré-candidato a deputado federal conseguiu como senador da republica disponibilizar quase R$ 6 milhões em recursos para melhorias importantes em várias áreas da cidade.

Os recursos foram destinados para o Projeto Luz Para Todos com 112 domicílios atendidos, construção de 28 unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida, pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário, construção de creche, patrulha mecanizada, retroescavadeira, moto niveladora, entre outros. Ao todo, as verbas ultrapassam os R$ 5.968.251,00.

“Um dos maiores orgulhos que tenho na vida é o de ter tido a oportunidade de poder, viabilizar recursos para minha amada e querida cidade de Angélica” pontuou Delcídio Amaral.