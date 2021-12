De acordo com o Valdenir Machado o diretório do partido em Dourados “esteve muito ativo”, durante o ano inteiro para que entrasse estruturado num ano eleitoral. “Nós nos reunimos várias vezes, nos confraternizamos, tivemos reunião com lideranças, criamos o PSDB Mulher, participamos da prévia que definiu o governador de São Paulo (João Dória) como nosso candidato à presidente da República, enfim foi um ano muito produtivo, fruto do trabalho e da dedicação das companheiras e companheiros de partido”, analisou.

Valdenir Machado não tem dúvidas de que Riedel é o melhor nome para dar continuidade ao “excelente” trabalho do governador Reinaldo Azambuja em todo o Estado e, em especial, em Dourados onde é tratado por muitos como “um grande prefeito”, tal o volume de obras estruturantes e sociais na cidade. “Nesses sete anos de governo, Reinaldo sempre olhou com muito carinho por nós douradenses”, afirma.

Riedel, diz Valdenir, sempre foi o “braço direito de Reinaldo, participando e articulando decisões que fizeram do MS um verdadeiro canteiro de obras, e esse trabalho precisa ter continuidade, afinal em time que está ganhando não se mexe, diz a sabedoria popular”.

O ex-deputado defende ainda o lançamento de candidatos do PSDB de Dourados à Assembleia Legislativa (AL) e à Câmara Federal e, “por que não, a cargos majoritários como vice-governador, senador e suplente de senador, já que quadros nós temos de sobra”.

Ele lembra que o PSDB de Dourados está representado no primeiro escalão do Governo como o deputado federal licenciado Geraldo Resende e na AL com Marçal Filho. Tem dois vereadores: Rogério Yuri e Sergio Nogueira. Além deles, “temos várias outras lideranças com potencial eleitoral muito forte”, diz Valdenir.

Quanto à possibilidade de ser candidato em 2022, Valdenir não afasta a hipótese, mas diz essa será “uma decisão do governador com amparo dos tucanos de Dourados e de seu grupo político”. “Sou um soldado do partido disposto a ajudar da melhor maneira possível”, finalizou.