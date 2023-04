O que esperar de “Peter Pan & Wendy”, live-action que chega às telas

O menino que nunca envelhece volta às telas para novas aventuras em um filme live-action inclusivo sobre as dores do crescimento e como enfrentar os próprios medos.

“Peter Pan & Wendy” é baseado nos amados personagens do autor escocês J.M. Barrie e na animação da Disney de 1953 “Peter Pan”.

A história começa com a jovem Wendy Darling se preparando relutantemente para deixar sua família e infância para trás e começar a estudar em um internato. Na véspera de sua partida, Wendy e seus dois irmãos recebem a visita de Peter Pan e da fada Sininho, que os ensinam a voar e os levam para o mundo imaginário da Terra do Nunca.

Naquela terra distante, Wendy e seus irmãos conhecem o bando de Garotos Perdidos de Peter Pan e lutam contra piratas e seu temível líder, o Capitão Gancho. A escapada ajuda Wendy a encontrar sua voz e recuperar sua confiança.

Dirigido e co-escrito por David Lowery, o filme é estrelado por Jude Law no papel do Capitão Gancho, Yara Shahidi como Sininho, Ever Anderson, de 15 anos, como Wendy, e Alexander Molony, de 16, como Peter Pan.

Shahidi é a primeira atriz negra a interpretar a fada Sininho, e o remake coloca garotas, além de Noah Matthews Matofsky, um ator com Síndrome de Down, como membros dos Garotos Perdidos.