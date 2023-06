O Vale do São Francisco exporta 50 mil toneladas de mangas para EUA

A melhoria da qualidade e consistência das mangas frescas destinadas aos consumidores norte-americanos, foram discutidas nesta quarta-feira (31), em Petrolina – PE, durante o XIII Workshop internacional da National Mango Board no Vale do São Francisco.

Realizado pela NMB (National Mango Board), entidade de fomento ligada ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com apoio da Associação dos Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), o workshop começou com uma palestra do gerente sênior de dados e pesquisa da NMB, Rolff Vladimir Mitton.

Falando para um público de produtores, profissionais atuantes nas áreas técnica, segurança alimentar, certificação, mercado, logística, fornecedores e exportadores desta que é considerada a maior região exportadora de manga do Brasil, o gerente mostrou números de consumo de manga, projeções de promoção na área de marketing e projetos de pesquisas desenvolvidas pela NMB nos EUA. “A ideia é trabalhar com as associações de produtores e exportadortes para oferecer uma manga de qualidade visando os consumidores norte-americanos. A meta da NMB é aumentar o consumo per capita de 1.6 kg para 2.4kg até o ano de 2025”, ressaltou.

Ainda durante o encontro, pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e NMB apresentaram temas como crescimento, desenvolvimento e maturação da manga, rastreabilidade e demandas de nutrientes na manga. Para a produtora e exportadora, Lara Sechi, o workshop foi bastante enriquecedor. “Acompanhamos há algum tempo o trabalho da NMB de potencializar o consumo de manga nos EUA, que é um mercado de suma importância. Além disso, o workshop também amplia nossa visão acerca de como explorar o marketing e melhorar nosso produto”, frisou.

De acordo com o diretor Institucional da Valexport, empresário, produtor e exportador, Caio Coelho, os Estados Unidos é o segundo maior comprador estrangeiro da manga do São Francisco. “O NMB tem um papel preponderante no crescimento das nossas exportações, desde a sua primeira edição, em 2007, colocando o Vale entre países como México, Peru e Equador, os maiores exportadores para o mercado norte-americano “, concluiu.