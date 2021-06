Na manhã de quinta-feira (10) o vereador Dr Jamal Salem apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes indicações de melhorias:

1- Viabilizar um Centro de Educação Infantil (ceinf) no bairro Jardim Pênfigo. 2- Pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Portal das Laranjeiras. As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense. O vereador disponibiliza WhatsApp do seu gabinete: (67) 3316-1645