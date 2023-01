O médico urologista e Vereador Dr Jamal Salem, preocupado com a demanda acumulada da população que aguarda atendimento médico em urologia e ginecologia, pretende implantar o Projeto Saúde do Homem e Saúde da Mulher no Hospital São Julião em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU.

“A fila de espera está imensa e a população sofre com a demora nos atendimentos”, justificou Dr Jamal. Para isso, nesta manhã de terça-feira (17), o Vereador Dr. Jamal, juntamente com Dr. Hussein, ginecologista e Dr. Luiz, urologista, se reuniram com o Presidente do Hospital São Julião Roberto Melke, Dr. Augusto e com a Dra. Jéssica para discutirem sobre a implantação do Projeto Saúde do Homem e Saúde da Mulher no referido hospital.

“A princípio serão realizados atendimentos ambulatoriais e, posteriormente, a realização de cirurgias”, explicou o Dr. Jamal. O Vereador irá intermediar junto ao SISREG – Sistema de Regulação da SESAU com o objetivo de organizar a fila de espera e dar início aos atendimentos a fim de reduzir a demanda. ” O Projeto Saúde do Homem e Saúde da Mulher, que tem sido um sucesso desde quando iniciamos com o Novembro Azul, contará com a participação de médicos urologistas e ginecologistas para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, conclui Dr Jamal.