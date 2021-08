Em comemoração aos 122 anos de Campo Grande, o vereador Edu Miranda (PATRIOTA) entregou homenagens da Câmara Municipal ao Ex-Missionário Social Valdir Rodrigues Nunes e às Pedagogas Mauricéia Azevedo Paes e Jania Cruz de Oliveira. “São pessoas que eu conheço e confio e vem prestando ótimos serviços a Campo Grande e merecem o devido reconhecimento ‘’.

A medalha de mérito legislativo ‘’ José Antônio Pereira ’’ foi entregue ao Reverendo Nunes que desenvolve trabalhos sociais, buscando parcerias e integração entre famílias, pessoas, jovens, crianças e adolescentes. De 1997 a 2012 foi Missionário Social atuando em 16 países. Começou a se envolver 100% em obras sociais no Orfanato Bethel e clínica Bethel na Libéria, Sandras House no México, CMM World Missions (Rep. Dominicana). Depois de 10 anos, Pastor Valdir e a esposa foram trabalhar como missionários na África. Fundada na Avenida Júlio de Castilho, a Igreja Bethel Church tem inúmeros trabalhos sociais realizados em prol da população em vulnerabilidade social, situação de dependência química, famílias em risco. Também desenvolvem projetos voltados a gestantes, empoderamento feminino, por meio de Dias de Beleza e acompanhamento psicossocial.

O Título de Cidadã Campo-grandense foi entregue a Mauricéia Azevedo, Nascida em 14 de novembro de 1974 em Porto Velho-RO, chegou em Campo Grande em 1997 para estudar. Formou- se em Ciências Biológicas pela Uniderp e é pós graduada em coordenação pedagógica no ensino fundamental pela IESF/Funlec. Ingressou na rede municipal de ensino de Campo Grande em 1997, na Escola Municipal “Aldo de Queiroz”. Em 2012 assumiu a função de coordenadora pedagógica na Escola Municipal “Padre Tomaz Ghirardelli” atendendo alunos do ensino regular e EJA (Ensino de Jovens e Adultos), realizando trabalho de acolhimento da comunidade escolar, com grande contribuição na escolarização de pessoas adultas. Acredita que o aluno adulto utiliza maturidade na hora de aprender e demonstra mais interesse pelo conhecimento porque quer recuperar o tempo perdido

E por fim também foi entregue o título de cidadã Campo-grandense Jania Cruz de Oliveira, Nascida em 1981, filha de pais lavradores, chegou em Campo Grande para residir no Loteamento Dom Antônio Barbosa em 1996. É coordenadora pedagógica na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, atuando há mais de doze anos no magistério. Realiza também acolhimento da comunidade escolar, sempre incentivando e orientando as famílias em suas necessidades. Desenvolve, juntamente com o esposo, o Projeto Sócio Esportivo Coruja, acreditando sobretudo que o esporte ensinado através de práticas orientadas, possibilita o desenvolvimento da criatividade das crianças, instigando a reflexão sobre contexto histórico, social, econômico e político, estimulando o autoconhecimento como agente de mudança e transformação. Hoje, o Projeto atende 506 pessoas, em treze modalidades esportivas e culturais.

A entrega dos títulos e medalhas foi realizada na última Quarta-Feira (25).