O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira e a Vice-Presidente Camila Bastos receberam, na manhã desta quarta-feira (8), a visita do Juiz do Trabalho Izidoro Paniago e da assessoria do Presidente André Luís Moraes de Oliveira para tratar da Campanha “Corregedoria Solidária”, de arrecadação de cestas básicas da Justiça do Trabalho.

De 20 e 24 de junho, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, estará em Campo Grande para Inspeção e, na oportunidade, serão entregues cestas básicas à Comunidade Mandela, de Campo Grande.

Bitto Pereira parabenizou a ação do TRT, apoiando a causa e colocando a Casa da Cidadania à disposição. “Essa causa, proposta pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho Guilherme Augusto Caputo, a ser realizada por meio do Presidente do TRT André Luiz Moraes e equipe, arrecadará cestas básicas para aqueles que mais precisam, contará com a irrestrita e total adesão e apoio da nossa instituição. Vamos colocar na Sede da OAB/MS um posto de arrecadação para que os advogados e advogadas que queiram participar, possam colaborar”.

A ação social foi iniciativa do Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, o qual já fez a entrega em cinco regionais da Justiça do Trabalho, e agora fará em Mato Grosso do Sul.

A arrecadação de alimentos acontece na Sede da OAB/MS, em Caixa, deixada na recepção do Bloco A, a partir desta quarta-feira (8) até o dia 23 de junho, às 17h.

Para quem quiser fazer a doação em dinheiro, os dados são os seguintes:

Associação dos Magistrados do Trabalho da 24ª Região (Amatra XXIV)

Banco Sicredi

Cooperativa: 0911

Conta Corrente: 93480-1

CNPJ: 70353529000174

Chave PIX: 70353529000174

O comprovante precisa ser identificado e deverá ser encaminhado por WhatsApp para o número (67) 98115-9817.

Para mais informações, entre em contato com a Corregedoria Regional do TRT-MS, ou pelos telefones: (67) 99963-1508 ou (67)99953-7356.